Эдуард Мор: за проступок Соболева наказали «Спартак» — как-то странно

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.). После того как нападающий петербургского клуба Александр Соболев сравнял счёт на 90+7-й минуте, реализовав пенальти, он отметил гол перед трибуной болельщиков «Спартака». Затем арбитр Евгений Буланов отменил жеребьёвку перед серией пенальти.

«По игре можно сказать, что «Спартак» выглядел очень хорошо. Я даже не ожидал. Очень понравилось. Ранее «Спартак» тоже выходил без нападающего, но играл гораздо глубже и с опаской. А здесь можно весело смотреть на сезон. Что касается Соболева, здесь ничего нового нет. Забил и побежал к фанатам соперника — начал провоцировать. Естественно, они, как и любые болельщики, начали кидать в него бутылки. Нельзя же бежать в таком случае к сектору соперника. Ещё из-за этого и решили бить пенальти не в те ворота, где болельщики «Спартака» — странная логика. За проступок Соболева наказали «Спартак» — как-то странно», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.