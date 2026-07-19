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Деклан Райс — первый англичанин с двумя голевыми с угловых на одном ЧМ с 2002 года

Деклан Райс — первый англичанин с двумя голевыми с угловых на одном ЧМ с 2002 года
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Сегодня, 19 июля, сборная Англии в матче за бронзу ЧМ-2026 обыграла команду Франции со счётом 6:4. Полузащитник Деклан Райс, отдавший результативную передачу, стал первым англичанином с 2002 года, дважды оформившим голевой пас с углового удара на одном чемпионате мира. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Ранее, в матче 1-го тура группового этапа с командой Хорватии, после навеса Райса с углового на 42-й минуте смог забить нападающий Гарри Кейн. На 18-й минуте встречи с Францией после подачи игрока забил защитник Эзри Конса. Таким образом, футболист смог оформить две результативные передачи с углового на одном чемпионате мира. Последним англичанином, которому это удавалось, был Дэвид Бекхэм на мировом первенстве — 2002.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня в Мексике, Канаде и США. Сегодня, 19 июля, в финале турнира друг с другом сыграют сборные Испании и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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