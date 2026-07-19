Новичок «Спартака» Парада: чемпионство — наша цель в этом году

Защитник «Спартака» Виктор Парада поделился ожиданиями от сезона-2026/2027. Красно-белые объявили о переходе испанского футболиста во вторник, 14 июля. Контракт с 24-летним игроком подписан на четыре года.

– Ваше мнение — сможет ли «Спартак» побороться за чемпионство в этом сезоне?

– Да, конечно. Это наша цель в этом году. Мы должны бороться за все титулы, на которые претендуем, а чемпионат — самый важный в этом году.

– «Зенит» — основной соперник для вас?

– Это действующий чемпион, так что они основные соперники для нас.

– По тому, что вы видели на стадионе во время Суперкубка, можно ли сказать, что «Спартак» — самый большой клуб в России?

– Не знаю, сколько фанатов «Спартака» было здесь — может быть, 30 тысяч из общих 43. Отличная атмосфера от наших фанатов, надеюсь, что так будет весь сезон, — приводит слова Парады Metaratings.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место.

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