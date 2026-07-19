Кечинов: в нынешнем сезоне «Спартак» будет полноценным претендентом на золотые медали
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о матче OLIMPBET Суперкубка России, где красно-белые сыграли с «Зенитом» — 1:1 (4:2 пен.).
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«Мне игра очень понравилась. Для первой встречи сезона получилось очень прилично. «Спартак» понравился больше, чем «Зенит». Считаю, что красно-белые должны были побеждать в этом матче. Однако немного не дотерпели, потеряли концентрацию и получили пенальти. А послематчевые пенальти — это лотерея. В нынешнем сезоне «Спартак» будет полноценным претендентом на золотые медали. Мы видим, что «Спартак» ничем не хуже, а в каких-то моментах лучше», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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