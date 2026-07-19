«Ювентус» лидирует в борьбе за Фоларина Балогуна — Mundo Deportivo

Туринский «Ювентус» возглавил гонку за нападающим «Монако» и сборной США Фоларином Балогуном. Интерес к 25-летнему форварду резко возрос после выступления на чемпионате мира — 2026, на котором он отметился тремя забитыми мячами, сообщает Mundo Deportivo

Монегаски установили жёсткие финансовые условия и не намерены отпускать футболиста менее чем за € 50 млн. Помимо итальянского гранда, ситуацию вокруг трансфера американца активно отслеживают дортмундская «Боруссия» и «Сандерленд».

В минувшем сезоне-2025/2026 Фоларин Балогун принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал пять результативных передач.