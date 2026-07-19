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Не стало двукратного бронзового призёра чемпионата СССР Агашкова

Не стало двукратного бронзового призёра чемпионата СССР Агашкова
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Бывший тренер академии «Торпедо» Сергей Агашков скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщил московский клуб в соцсетях. Агашкова не стало после продолжительной болезни.

Агашков выступал за чёрно-белых с 1987-го по 1991-й и с 1994-го по 1997-й. Он провёл за команду 209 матчей, забил 21 мяч. Двукратный бронзовый призёр чемпионата СССР (1988, 1991). В 1997-м, с 1999-го по 2000-й, с 2001-го по 2005-й, а также с 2024-го по 2026-й работал в структуре «Торпедо». С 2008-го по 2023-й трудился в футбольной школе ФШМ.

Агашков играл за «Торпедо» с 1987 по 1991 год, а также с 1994-го по 1997-й. Представлял заграничные клубы: «Бейтар» (Израиль), «Анкарагюджю» (Турция), «Поско» (Южная Корея). С «Поско» становился чемпионом Южной Кореи.

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