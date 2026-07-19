«Барселона» анонсировала финал ЧМ изображением с восемью игроками «блауграны» и Месси

«Барселона» на странице в социальной сети X опубликовала изображение, посвящённое финалу чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины, на котором представлены восемь футболистов команды в форме «Красной фурии» и бывший нападающий «блауграны», аргентинец Лионель Месси.

«Одна мечта. Нью-Йорк — конечная остановка», — написано в сообщении каталонского клуба.

Фото: ФК «Барселона»

Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) 19 июня. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: