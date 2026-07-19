Известный отечественный тренер Валерий Газзаев назвал фаворита финала чемпионата мира – 2026. В матче за титул встретятся сборные Испании и Аргентины. Игра состоится сегодня, 19 июля, в американском Ист-Ратерфорде.

«Встречаются две сильнейшие сборные чемпионата мира. Здесь двух мнений быть не может. Аргентина играет стабильным составом уже четыре года, молодёжь подросла. Это уже сплочённый и боевой коллектив. Что касается Испании, это молодая команда, которая два года назад выиграла чемпионат Европы. Испания показала великолепную игру с Францией, что тактически тотально уступила. У испанцев хорошее качество игры, тактически выучены, а также есть сильные и молодые футболисты. На мой взгляд, эта сборная в ближайшие годы будет фаворитом всех крупных международных турниров.

Здесь встречаются опыт против молодости. Думаю, испанцы должны выиграть. Да, будет феноменальный Месси, но если сравнить две команды, испанцы прошли групповой этап и плей-офф на уверенном уровне, а Аргентина последние три игры выиграла в очень сложных ситуациях. Это тоже говорит о сильном духе команды. Будет интересный матч. С Англией Аргентина показала невероятные бойцовские качества, дух и стремление к победе. Это единый коллектив. Финал есть финал. Симпатия в этом финале у меня будет только к Месси, всё остальное — интерес. Все игроки будут заряжены на 1000%», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.