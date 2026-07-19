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«Это не натренируешь». Чанов объяснил неуверенную игру Максименко при пенальти

«Это не натренируешь». Чанов объяснил неуверенную игру Максименко при пенальти
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Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Вячеслав Чанов поделился мнением об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко в серии послематчевых пенальти с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Кто-то тащит пенальти, кто-то — наоборот. Считаю, что это не проблема. Просто так случается. Максименко не совсем читает стиль бьющих. Это не натренируешь: либо эта жилочка есть, либо её нет. Тем не менее один мяч он вытащил. Здесь уже полевые игроки не помогли. Я бы не сказал, что это какая-то проблема. Максименко должен сам разобраться в себе. Вполне возможно, что стоило бы выпустить на серию пенальти Помазуна. Но вы же понимаете, что «Зенит» сравнял счёт на последних секундах», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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