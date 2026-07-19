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Гарри Реднапп назвал тренеров, способных заменить Тухеля в сборной Англии

Гарри Реднапп назвал тренеров, способных заменить Тухеля в сборной Англии
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением о специалистах, которые могут возглавить сборную Англии вместо Томаса Тухеля. На чемпионате мира 2026 года «три льва» под руководством немецкого специалиста заняли третье место.

«Есть тренеры вроде Эдди Хау и Фрэнка Лэмпарда, которые могли бы рассмотреть возможность возглавить сборную Англии. Уверен, они способны добиться таких же результатов, как Томас Тухель.

Давайте не будем себя обманывать. Он не вывел нас на новый уровень. Ничего по сути не изменилось. Мы не вышли в финал», — приводит слова Реднаппа Eurofoot со ссылкой на Sky Sports.

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