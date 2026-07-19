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Защитник Гонсало Рекена покинул «Крылья Советов»

Защитник Гонсало Рекена покинул «Крылья Советов»
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Контракт защитника Гонсало Рекены с «Крыльями Советов» расторгнут по соглашению сторон. Клуб объявил об этом на своём официальном сайте.

Зимой 2026 года 23-летний футболист присоединился к «Крыльям», перейдя из аргентинского «Институто» на правах аренды. Он принял участие в одном матче Фонбет Кубка России и двух матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«В межсезонье одна из задач клуба – это не только усиление состава, но и поиск решений по игрокам, на которых не рассчитывает тренерский штаб. Здесь и спортивная составляющая, эффективная экономика клуба.

Арендное соглашение с Гонсало Рекеной действовало до конца 2026 года. Нам удалось договориться о досрочном прекращении аренды футболиста и расторжении контракта с ним на выгодных для нашего клуба условиях, без выплаты компенсаций. Благодарим клуб «Институто» и сторону футболиста за конструктивные переговоры», – приводит слова генерального директора Тархана Джабраилова официальный сайт клуба.

По результатам сезона-2025/2026 «Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 11-е место турнирной таблицы РПЛ. В 1-м туре нового сезона клуб встретится с ЦСКА.

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25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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