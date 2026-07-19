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В Аргентине отменили все футбольные матчи из-за возвращения сборной с ЧМ-2026

В Аргентине отменили все футбольные матчи из-за возвращения сборной с ЧМ-2026
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Ассоциация футбола Аргентины (АФА) официально объявила о переносе всех внутренних футбольных матчей, запланированных на понедельник, 20 июля, и вторник, 21 июля. Решение затронет матчи абсолютно всех игровых категорий в стране.

Ограничительные меры в календаре приняты в связи с возвращением национальной сборной на родину после завершения её выступления на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Руководство освободило эти дни, чтобы вся страна могла встретить команду и принять участие в праздничных мероприятиях в Буэнос-Айресе.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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