В Аргентине отменили все футбольные матчи из-за возвращения сборной с ЧМ-2026

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) официально объявила о переносе всех внутренних футбольных матчей, запланированных на понедельник, 20 июля, и вторник, 21 июля. Решение затронет матчи абсолютно всех игровых категорий в стране.

Ограничительные меры в календаре приняты в связи с возвращением национальной сборной на родину после завершения её выступления на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Руководство освободило эти дни, чтобы вся страна могла встретить команду и принять участие в праздничных мероприятиях в Буэнос-Айресе.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.