Дмитриев — о жеребьёвке в матче с «Зенитом»: что за бред? В Петербурге тоже летели бутылки
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Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о несостоявшейся жеребьевке в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» — 1:1 (4:2 пен.).
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
— Говорят, что жеребьёвки не было. Что думаете об этом?
— Вы же помните матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге? Там тоже летели бутылки. Но ничего страшного не было, били в те ворота же. Что за бред вообще? Мы не кидаем монетку, а Роме Зобнину говорят: «Бьём в те ворота».
— А какие ваши действия были?
— Никаких. Зобнину сказали, что бить надо в те ворота.
— По матчу что можете сказать?
— Обидно. Должны были выигрывать. Единственный опасный момент у наших ворот — пенальти на последних минутах, — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».
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