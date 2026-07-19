Дмитриев — о жеребьёвке в матче с «Зенитом»: что за бред? В Петербурге тоже летели бутылки

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о несостоявшейся жеребьевке в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» — 1:1 (4:2 пен.).

— Говорят, что жеребьёвки не было. Что думаете об этом?

— Вы же помните матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге? Там тоже летели бутылки. Но ничего страшного не было, били в те ворота же. Что за бред вообще? Мы не кидаем монетку, а Роме Зобнину говорят: «Бьём в те ворота».

— А какие ваши действия были?

— Никаких. Зобнину сказали, что бить надо в те ворота.

— По матчу что можете сказать?

— Обидно. Должны были выигрывать. Единственный опасный момент у наших ворот — пенальти на последних минутах, — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт».

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