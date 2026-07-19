«Люди не понимают, что такое шутка?» Серхио Агуэро — про свой ответ Лапорту

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал свой шуточный ответ на высказывание защитника команды Испании Эмерика Лапорта. В интервью испанец выразил недоумение действиями аргентинцев и арбитров на ЧМ-2026, после чего Агуэро посоветовал ему «не строить из себя крутого».

«Люди что, не понимают, что такое шутка? Мы с Лапортом — друзья. Пожалуйста, не раздувайте скандал», — написал Агуэро на своих страницах в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня в Мексике, Канаде и США. Сегодня, 19 июля, сборные Испании и Аргентины сыграют друг с другом в финале турнира. Матч состоится в американском Ист-Ратерфорде, стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.