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«Люди не понимают, что такое шутка?» Серхио Агуэро — про свой ответ Лапорту

«Люди не понимают, что такое шутка?» Серхио Агуэро — про свой ответ Лапорту
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Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал свой шуточный ответ на высказывание защитника команды Испании Эмерика Лапорта. В интервью испанец выразил недоумение действиями аргентинцев и арбитров на ЧМ-2026, после чего Агуэро посоветовал ему «не строить из себя крутого».

«Люди что, не понимают, что такое шутка? Мы с Лапортом — друзья. Пожалуйста, не раздувайте скандал», — написал Агуэро на своих страницах в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня в Мексике, Канаде и США. Сегодня, 19 июля, сборные Испании и Аргентины сыграют друг с другом в финале турнира. Матч состоится в американском Ист-Ратерфорде, стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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