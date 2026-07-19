Футболист «Зенита» Ерохин хочет увидеть победу Месси в финале ЧМ-2026

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что желает победы нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси в финале чемпионата мира — 2026. В финале турнира аргентинцы встретятся с Испанией (19 июля).

«Лично мне хотелось бы победы Месси, чтобы он закончил на мажорной ноте. Тем не менее думаю, Испания своим футболом на чемпионате мира показала, что достойна победы на турнире. Аргентина прошла сложный путь, не было простых матчей, всё на зубах, эмоциях, характере. Полагаю, фаворита нет, всё решает один матч, но мне бы хотелось, чтобы Месси закончил с трофеем», — приводит слова Ерохина ТАСС.

Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира.

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