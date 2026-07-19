За сутки до финала ЧМ-2026 на Нью-Йорк обрушился ливень, улицы были затоплены

Нью-Йорк в субботу, 18 июля, столкнулся с проливными дождями, из-за которых часть дорог города была затоплена. Также в городе из-за непогоды закрывали аэропорты и останавливали работу общественного транспорта.

Через дорогу от города, в Ист-Рутерфорде, сегодня, 19 июля, пройдёт финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании.

Ранее Нью-Йорк пострадал от канадских лесных пожаров: город был окутан дымом, СМИ выдвигали теорию, что финальный матч и вовсе могут перенести, но этого не произошло.

Для Испании эта победа на чемпионате мира может стать второй в истории. Успех Аргентины может стать для сборной четвёртым.