За сутки до финала ЧМ-2026 на Нью-Йорк обрушился ливень, улицы были затоплены
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Нью-Йорк в субботу, 18 июля, столкнулся с проливными дождями, из-за которых часть дорог города была затоплена. Также в городе из-за непогоды закрывали аэропорты и останавливали работу общественного транспорта.
Через дорогу от города, в Ист-Рутерфорде, сегодня, 19 июля, пройдёт финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее Нью-Йорк пострадал от канадских лесных пожаров: город был окутан дымом, СМИ выдвигали теорию, что финальный матч и вовсе могут перенести, но этого не произошло.
Для Испании эта победа на чемпионате мира может стать второй в истории. Успех Аргентины может стать для сборной четвёртым.
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