Пике: если говорить о командной игре, Испания — лучшая на этом чемпионате мира

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2026, в котором сборная Испании встретится с Аргентиной.

«В футболе не всегда побеждает тот, кого считают лучшим. Но если говорить именно о командной игре, Испания — лучшая на этом турнире. То, что они, как и Аргентина, дошли до финала, абсолютно заслуженно. Для нас это шанс получить вторую звезду на эмблему», — приводит слова Жерара Пике издание AS.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).