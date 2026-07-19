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Пике: если говорить о командной игре, Испания — лучшая на этом чемпионате мира

Пике: если говорить о командной игре, Испания — лучшая на этом чемпионате мира
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Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2026, в котором сборная Испании встретится с Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В футболе не всегда побеждает тот, кого считают лучшим. Но если говорить именно о командной игре, Испания — лучшая на этом турнире. То, что они, как и Аргентина, дошли до финала, абсолютно заслуженно. Для нас это шанс получить вторую звезду на эмблему», — приводит слова Жерара Пике издание AS.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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