«Реал» снова заинтересовался Родри под впечатлением от игры испанца на ЧМ-2026 — Sport.es

Мадридский «Реал» снова заинтересовался полузащитником «Манчестер Сити» Родри, оценив его игру за сборную Испании на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «сливочные» могут попытаться приобрести 30-летнего футболиста. Главный тренер испанского гранда Жозе Моуринью считает, что Родри обладает необходимыми качествами для игры в его команде.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» сообщил, что будет обсуждать вопрос его будущего после чемпионата мира — 2026, где Испания сыграет в финале (19 июля). На мировом первенстве Родри сыграл семь матчей. Действующее трудовое соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2027 года.

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