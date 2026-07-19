«Он осознаёт, что ему не 25 лет». Пике объяснил игру Месси на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике восхитился игрой форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026.

«Месси невероятно умён. Он прекрасно осознаёт, что физически ему уже не 25 лет, поэтому идеально находит на поле зоны, где может нанести максимальный ущерб сопернику. Его талант уникален, Лионель моментально связывает игру короткими пасами или смещается на фланг для навесов, не говоря уже о гениальном завершении атак внутри штрафной», — приводит слова Жерара Пике издание AS.

19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало запланировано на 22:00 мск.