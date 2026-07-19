Пике — о финале ЧМ: в Испании мы играем очень тонко и не любим жёсткий контакт

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике проанализировал тактический рисунок предстоящего финала чемпионата мира — 2026, в котором сборная Испании сыграет с Аргентиной.

«Аргентина начнёт обозначать свою территорию с самых первых минут — это их стиль. Испания не должна поддаваться на это, нужно сосредоточиться исключительно на футболе и быть радикальными в своей игровой философии. В Испании мы играем очень тонко и не любим жёсткий контакт. Чтобы победить такую Аргентину, нужно агрессивно прессинговать вверху и не бояться борьбы», — приводит слова Жерара Пике издание AS.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).