Валерий Кечинов: к провокациям Соболева пора привыкнуть — всё зависит от человека

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поведении форварда «Зенита» Александра Соболева, который побежал праздновать гол перед болельщиками красно-белых в матче OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.). После этого в футболиста стали бросать бутылки с трибун. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.

«К провокациям Соболева пора привыкнуть. Тут всё зависит от человека. Такие моменты у него постоянно проскальзывают, поэтому отношусь к этому спокойно и внимания не обращаю. Что касается жребия, он же всегда проводился. Почему вчера этого не произошло? Нужно спросить судей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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