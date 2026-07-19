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Валерий Кечинов: к провокациям Соболева пора привыкнуть — всё зависит от человека

Валерий Кечинов: к провокациям Соболева пора привыкнуть — всё зависит от человека
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поведении форварда «Зенита» Александра Соболева, который побежал праздновать гол перед болельщиками красно-белых в матче OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.). После этого в футболиста стали бросать бутылки с трибун. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«К провокациям Соболева пора привыкнуть. Тут всё зависит от человека. Такие моменты у него постоянно проскальзывают, поэтому отношусь к этому спокойно и внимания не обращаю. Что касается жребия, он же всегда проводился. Почему вчера этого не произошло? Нужно спросить судей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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