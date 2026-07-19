Пике сравнил сборную Испании Луиса де ла Фуэнте с чемпионским составом 2010 года

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике провёл параллели между текущим составом «Красной фурии» и поколением, выигравшим первенство планеты в ЮАР 16 лет назад.

«Эти команды очень похожи. Многие говорят, что у Испании 2010 года было гораздо больше ауры, гораздо больше харизмы, чем у этой, но это говорится спустя 16 лет и в перспективе. Когда мы приехали на чемпионат мира 2010 года, не были фаворитами. Убеждён, что эта сборная с Педри, Ламином, Кубарси и другими будет такой же или даже лучше, но ей нужно время», — приводит слова Жерара Пике издание AS.

19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало запланировано на 22:00 мск.