15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пике сравнил сборную Испании Луиса де ла Фуэнте с чемпионским составом 2010 года

Пике сравнил сборную Испании Луиса де ла Фуэнте с чемпионским составом 2010 года
Комментарии

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике провёл параллели между текущим составом «Красной фурии» и поколением, выигравшим первенство планеты в ЮАР 16 лет назад.

«Эти команды очень похожи. Многие говорят, что у Испании 2010 года было гораздо больше ауры, гораздо больше харизмы, чем у этой, но это говорится спустя 16 лет и в перспективе. Когда мы приехали на чемпионат мира 2010 года, не были фаворитами. Убеждён, что эта сборная с Педри, Ламином, Кубарси и другими будет такой же или даже лучше, но ей нужно время», — приводит слова Жерара Пике издание AS.

19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало запланировано на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Пике — о финале ЧМ: в Испании мы играем очень тонко и не любим жёсткий контакт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android