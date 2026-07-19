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«Без этого футбол неинтересен». Защитник «Зенита» Дивеев — о скандале с серией пенальти

«Без этого футбол неинтересен». Защитник «Зенита» Дивеев — о скандале с серией пенальти
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Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о скандальных инцидентах, поведении болельщиков на трибунах и безопасности игроков в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» — 1:1 (4:2 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Весной был матч «Зенит» — «Спартак», когда также с трибун летели бутылки.
— Я не помню. Это было, когда они выиграли, тогда и летели.

— Как можешь охарактеризовать эту ситуацию с жеребьёвкой?
— Если бы я знал, что там было, что там говорили, как это решалось, я мог бы сказать. Денис Адамов будет проходить… Он выбирал, может об этом говорить. Я не могу. Не знаю об этом ничего. Слухи, видео, которое было, — меня это не коснулось.

— Считаешь, что реально могла быть проблема безопасности?
— Допустим, попало бы в кого-то из вратарей: нашего или вратаря «Спартака», или игрока, который бил пенальти. Думаю, был бы скандал.

— Сейчас тоже скандал.
— Может быть. Я же не спорю. Будет и будет. Без этого футбол неинтересен.

— Теперь матчи между «Спартаком» и «Зенитом» будут ещё принципиальнее?
— Всегда были и всегда будут. И дома, и на выезде, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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