Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о влиянии клуба и его академии «Ла Масии» на футбол перед финалом чемпионата мира – 2026. В нём сборная Испании сыграет с Аргентиной. В состав испанской команды входят восемь игроков каталонского клуба; капитаном аргентинцев является Лионель Месси, который провёл в системе «Барселоны» 21 год.

«Как президент и болельщик «Барселоны» я очень горжусь тем, что сегодня восемь игроков из нашей команды могут стать чемпионами мира. Также важно подчеркнуть, что «Ла Масия» — это беспрецедентная история успеха в мире футбола. Именно в ней сформировался Ламин Ямаль, игрок, который лучше всего представляет настоящее и будущее «Барселоны» и мирового футбола. И именно в «Ла Масии» более двадцати лет назад появился лучший игрок всех времен – Лео Месси.

Будет радостно наблюдать за их футбольным поединком, ведь он – неоспоримое подтверждение игровой философии, которую исповедует «Барса». Сегодня они встретятся в финале, который является данью уважения «Ла Масии» и всему, что «Барса» дала футболу», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится сегодня, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнётся в 22:00 мск.