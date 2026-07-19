Хави выбрал лучшего игрока ЧМ-2026 методом исключения

Бывший полузащитник сборной Испании, чемпион мира — 2010 Хави выбрал лучшего игрока мирового первенства 2026 года методом исключения.
– Месси или Салах?
– Месси.
– Ламин Ямаль или Гарри Кейн?
– Ламин.
– Криштиану Роналду или Винисиус Жуниор?
– Вероятно, Винисиус.
– Мбаппе или Холанд?
– Очень сложно. Холанд, потому что он играет за Норвегию.
– Винисиус Жуниор или Холанд?
– Холанд.
– Месси или Ямаль?
– Вау, это как выбирать между папой и мамой (смеётся). Но на этом чемпионате мира — Месси.
– Месси или Холанд?
– Месси, — сказал Хави в видео на странице Daily Mail в социальной сети X.
Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира. В финале чемпионата мира — 2026 Аргентина сыграет с Испанией (19 июля).
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