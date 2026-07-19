Хави выбрал лучшего игрока ЧМ-2026 методом исключения

Бывший полузащитник сборной Испании, чемпион мира — 2010 Хави выбрал лучшего игрока мирового первенства 2026 года методом исключения.

– Месси или Салах?

– Месси.

– Ламин Ямаль или Гарри Кейн?

– Ламин.

– Криштиану Роналду или Винисиус Жуниор?

– Вероятно, Винисиус.

– Мбаппе или Холанд?

– Очень сложно. Холанд, потому что он играет за Норвегию.

– Винисиус Жуниор или Холанд?

– Холанд.

– Месси или Ямаль?

– Вау, это как выбирать между папой и мамой (смеётся). Но на этом чемпионате мира — Месси.

– Месси или Холанд?

– Месси, — сказал Хави в видео на странице Daily Mail в социальной сети X.

Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира. В финале чемпионата мира — 2026 Аргентина сыграет с Испанией (19 июля).

Топ-5 легенд футбола: