15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави выбрал лучшего игрока ЧМ-2026 методом исключения

Хави выбрал лучшего игрока ЧМ-2026 методом исключения
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Испании, чемпион мира — 2010 Хави выбрал лучшего игрока мирового первенства 2026 года методом исключения.

– Месси или Салах?
– Месси.

– Ламин Ямаль или Гарри Кейн?
– Ламин.

– Криштиану Роналду или Винисиус Жуниор?
– Вероятно, Винисиус.

– Мбаппе или Холанд?
– Очень сложно. Холанд, потому что он играет за Норвегию.

– Винисиус Жуниор или Холанд?
– Холанд.

– Месси или Ямаль?
– Вау, это как выбирать между папой и мамой (смеётся). Но на этом чемпионате мира — Месси.

– Месси или Холанд?
– Месси, — сказал Хави в видео на странице Daily Mail в социальной сети X.

Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира. В финале чемпионата мира — 2026 Аргентина сыграет с Испанией (19 июля).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2026, независимо от исхода финала турнира — The Touchline

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android