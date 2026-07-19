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Юрий Сёмин: пока «Спартак» не избавится от ненужных эмоций, большие победы ждать сложно

Юрий Сёмин: пока «Спартак» не избавится от ненужных эмоций, большие победы ждать сложно
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Российский тренер Юрий Сёмин поделился эмоциями от матча за OLIMPBET Суперкубок России. Вчера, 18 июля, петербургский «Зенит» выиграл трофей, обыграв московский «Спартак» — 1:1 (4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Очень положительные эмоции от Суперкубка России. Финал организован великолепно, полный стадион, прекрасное зрелище. Футболисты перед сезоном находятся на достаточно хорошем уровне. У каждого были свои ошибки. Например, «Спартак» имел преимущество, хорошо играл в атаке и обороне, но те ошибки, которые были при Станковиче, остались и на сегодняшний день. Говорю про ненужные эмоции, которые против футбола. Конфликтные микроэпизоды, которые были в конце. Конфликты в концовке матча не на пользу пошли «Спартаку». Они пошли на пользу «Зениту». Он отыгрался, а после этого не было сомнений, что «Зенит» выиграет по пенальти, потому что психологически были сильнее. Пока «Спартак» не избавится от ненужных эмоций, большие победы сложно ждать. Эмоции — хорошо, но те, которые на благо футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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