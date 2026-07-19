Юрий Сёмин: пока «Спартак» не избавится от ненужных эмоций, большие победы ждать сложно

Российский тренер Юрий Сёмин поделился эмоциями от матча за OLIMPBET Суперкубок России. Вчера, 18 июля, петербургский «Зенит» выиграл трофей, обыграв московский «Спартак» — 1:1 (4:2 пен.).

«Очень положительные эмоции от Суперкубка России. Финал организован великолепно, полный стадион, прекрасное зрелище. Футболисты перед сезоном находятся на достаточно хорошем уровне. У каждого были свои ошибки. Например, «Спартак» имел преимущество, хорошо играл в атаке и обороне, но те ошибки, которые были при Станковиче, остались и на сегодняшний день. Говорю про ненужные эмоции, которые против футбола. Конфликтные микроэпизоды, которые были в конце. Конфликты в концовке матча не на пользу пошли «Спартаку». Они пошли на пользу «Зениту». Он отыгрался, а после этого не было сомнений, что «Зенит» выиграет по пенальти, потому что психологически были сильнее. Пока «Спартак» не избавится от ненужных эмоций, большие победы сложно ждать. Эмоции — хорошо, но те, которые на благо футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.