За годы работы Дешама в сборной во Франции сменились два президента и 10 премьер-министров

Дидье Дешам после поражения сборной Франции в матче за третье место с Англией (4:6) на чемпионате мира завершил свою работу в команде, которая продолжалась с 2012 года. Портал Opta в Х привёл занимательную статистику по перестановкам чиновников в стране в годы работы Дешама в сборной.

С 2012 года во Франции сменились два президента, 10 премьер-министров и 8 министров спорта, а тренер сборной оставался один.

Под руководством Дешама Франция стала чемпионом мира в 2018 году на чемпионате мира в России. Выходила в финал домашнего Евро в 2016 году и играла в финале чемпионата мира в 2022 году в Катаре.