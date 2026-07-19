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Соболев выложил фото, где показывает свою футболку болельщикам «Спартака»

Соболев выложил фото, где показывает свою футболку болельщикам «Спартака»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию, на которой он показывает свою фамилию на футболке. Форвард сине-бело-голубых встал спиной к трибуне болельщиков «Спартака» и продемонстрировал игровую майку после гола в ворота красно-белых на 90+8-й минуте матча OLIMPBET Суперкубка России – 1:1 (4:2 пен.). Затем между футболистами двух команд началась стычка.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

Пост доступен в телеграм-канале Александра Соболева.

При этом форвард сопроводил фотографию эмодзи с приложенным к губам пальцем.

Кроме того, после гола в ворота своей бывшей команды Соболев что-то кричал и показывал жесты. Отметим, нападающий «Зенита» также реализовал 11-метровый удар в серии пенальти.

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