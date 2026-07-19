Соболев выложил фото, где показывает свою футболку болельщикам «Спартака»
Поделиться
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию, на которой он показывает свою фамилию на футболке. Форвард сине-бело-голубых встал спиной к трибуне болельщиков «Спартака» и продемонстрировал игровую майку после гола в ворота красно-белых на 90+8-й минуте матча OLIMPBET Суперкубка России – 1:1 (4:2 пен.). Затем между футболистами двух команд началась стычка.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
Пост доступен в телеграм-канале Александра Соболева.
При этом форвард сопроводил фотографию эмодзи с приложенным к губам пальцем.
Кроме того, после гола в ворота своей бывшей команды Соболев что-то кричал и показывал жесты. Отметим, нападающий «Зенита» также реализовал 11-метровый удар в серии пенальти.
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:
Комментарии
- 19 июля 2026
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:54
-
14:53
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:39
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:19
-
14:09
-
14:05
-
13:45
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:15
-
13:12
-
13:05
-
13:01
-
12:59
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:48