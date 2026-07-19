Голкипер сборной Аргентины Мартинес признался, что играет на ЧМ-2026 со сломанным пальцем

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, что выступает на чемпионате мира — 2026 через сильную боль из-за перелома пальца, полученного прямо перед стартом турнира. 33-летний голкипер травмировался 20 мая во время разминки перед финалом Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» обыграла «Фрайбург».

«До сих пор болит. Знал, что рука будет болеть, но пытался избежать операции. Консультировался со множеством специалистов по кистям в Англии, США и других странах. Конечно, когда после победы в финале со сломанным пальцем тебе говорят, что нужно ложиться на операцию, а ты пропустишь весь групповой этап чемпионата мира… Сначала я даже не мог тренироваться со сборной Аргентины. В голову лезло столько мыслей. Моя подготовка отличалась от той, что была у партнёров по команде. За два дня до первого матча чувствовал себя неважно», — приводит слова Мартинеса издание The Sun.