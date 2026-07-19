«Зенит» обратился к болельщикам после выигрыша Суперкубка России

«Зенит» в телеграм-канале поблагодарил болельщиков, поддержавших команду в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» – 1:1 (4:2 пен.), который прошёл в Нижнем Новгороде.

«Спасибо каждому, кто добрался до Нижнего Новгорода, чтобы поддержать «Зенит» в матче за первый трофей нового сезона!

Каждый ваш голос был услышан, каждый заряд заставлял идти вперёд. Это наша общая победа, сине-бело-голубые! Отпраздновать титул вместе с вами — большое счастье», — написано в сообщении санкт-петербургского клуба.

Ранее «Зенит» проинформировал о получении Суперкубка России на вечное хранение благодаря 10-й победе в турнире.

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