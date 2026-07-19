Сборная Франции в соцсетях поблагодарила Дешама за 14-летнюю работу

Сборная Франции на странице в социальной сети X обратилась к главному тренеру национальной команды Дидье Дешаму, который покинет её нынешним летом. При этом пресс-служба «трёхцветных» опубликовала изображение 57-летнего специалиста, держащего в руках трофеи чемпионата мира и Лиги наций.

Фото: Пресс-служба сборной Франции

«Навсегда в истории французского футбола. Спасибо за всё, тренер!» — написано в сообщении.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством «трёхцветные» стали чемпионами мира 2018 года и выиграли Лигу наций в 2021-м. В 2022-м французская национальная команда дошла до финала мирового первенства, в 2016 году — до финала Евро.

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