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25 последних голов сборной Франции на Евро и ЧМ забиты игроками «Реала» и «ПСЖ»

25 последних голов сборной Франции на Евро и ЧМ забиты игроками «Реала» и «ПСЖ»
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Последние 25 голов, забитых сборной Франции на чемпионатах мира и Европы, были за авторством игроков мадридского «Реала» и «ПСЖ». Об этом сообщает Opta в Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

На текущем турнире сборная Франции играла в матче за третье место с Англией, но уступила сопернику со счётом 4:6. Голами отметились Килиан Мбаппе (дубль, «Реал»), Брэдли Баркола и Усман Дембеле (оба — «ПСЖ»).

В дальнейшем у сборной Франции будет другой тренер. Дидье Дешам покинул пост спустя 14 лет работы. Под руководством Дешама национальная команда Франции стала чемпионом мира в 2018 году на первенстве планеты в России. Франция также выходила в финал домашнего Евро в 2016-м и играла в финале чемпионата мира — 2022.

Новым главным тренером сборной Франции должен стать Зинедин Зидан.

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