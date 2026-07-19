25 последних голов сборной Франции на Евро и ЧМ забиты игроками «Реала» и «ПСЖ»

Последние 25 голов, забитых сборной Франции на чемпионатах мира и Европы, были за авторством игроков мадридского «Реала» и «ПСЖ». Об этом сообщает Opta в Х.

На текущем турнире сборная Франции играла в матче за третье место с Англией, но уступила сопернику со счётом 4:6. Голами отметились Килиан Мбаппе (дубль, «Реал»), Брэдли Баркола и Усман Дембеле (оба — «ПСЖ»).

В дальнейшем у сборной Франции будет другой тренер. Дидье Дешам покинул пост спустя 14 лет работы. Под руководством Дешама национальная команда Франции стала чемпионом мира в 2018 году на первенстве планеты в России. Франция также выходила в финал домашнего Евро в 2016-м и играла в финале чемпионата мира — 2022.

Новым главным тренером сборной Франции должен стать Зинедин Зидан.