25 последних голов сборной Франции на Евро и ЧМ забиты игроками «Реала» и «ПСЖ»
Поделиться
Последние 25 голов, забитых сборной Франции на чемпионатах мира и Европы, были за авторством игроков мадридского «Реала» и «ПСЖ». Об этом сообщает Opta в Х.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
На текущем турнире сборная Франции играла в матче за третье место с Англией, но уступила сопернику со счётом 4:6. Голами отметились Килиан Мбаппе (дубль, «Реал»), Брэдли Баркола и Усман Дембеле (оба — «ПСЖ»).
В дальнейшем у сборной Франции будет другой тренер. Дидье Дешам покинул пост спустя 14 лет работы. Под руководством Дешама национальная команда Франции стала чемпионом мира в 2018 году на первенстве планеты в России. Франция также выходила в финал домашнего Евро в 2016-м и играла в финале чемпионата мира — 2022.
Новым главным тренером сборной Франции должен стать Зинедин Зидан.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:54
-
14:53
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:39
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:21
-
14:19
-
14:09
-
14:05
-
13:45
-
13:43
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:15
-
13:12
-
13:05
-
13:01
-
12:59
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:48