Трёхкратная обладательница «Золотого мяча» Бонмати высказалась о финале ЧМ-2026

Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати высказалась о предстоящем финале чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Испании. Матч состоится сегодня, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, США, и начнётся в 22:00 мск.

– Удастся ли Испании победить?

– Очень на это надеюсь. Это будет сложный матч, особенно со сборной Аргентины, возглавляемой Месси. Но считаю, что у сборной Испании более сильный состав. Аргентина очень зависит от Месси, но мы надеемся одержать победу, — рассказала Бонмати в интервью RNE.

В полуфинале сборная Испании обыграла команду Франции со счётом 2:0, Аргентина на аналогичной стадии смогла одолеть Англию благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 90+2-й минуте (2:1).