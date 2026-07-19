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Трёхкратная обладательница «Золотого мяча» Бонмати высказалась о финале ЧМ-2026

Трёхкратная обладательница «Золотого мяча» Бонмати высказалась о финале ЧМ-2026
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Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати высказалась о предстоящем финале чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Испании. Матч состоится сегодня, 19 июля, на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, США, и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Удастся ли Испании победить?
– Очень на это надеюсь. Это будет сложный матч, особенно со сборной Аргентины, возглавляемой Месси. Но считаю, что у сборной Испании более сильный состав. Аргентина очень зависит от Месси, но мы надеемся одержать победу, — рассказала Бонмати в интервью RNE.

В полуфинале сборная Испании обыграла команду Франции со счётом 2:0, Аргентина на аналогичной стадии смогла одолеть Англию благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 90+2-й минуте (2:1).

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