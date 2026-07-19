«Эвертон» интересуется вингером «Ипсвича» Джейденом Филоджином — Football Insider

«Эвертон» рассматривает возможность трансфера к 24-летнего вингера «Ипсвич Таун» Джейдена Филоджина, сообщает Football Insider. Футболист намерен сменить клубную прописку, несмотря на то что помог своей нынешней команде завоевать путевку в Премьер-лигу.

Ливерпульский клуб может переключиться на Филоджина в том случае, если не удастся подписать полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша. «Ириски» готовы приобрести звёздного игрока «горожан» только по сниженной стоимости — менее чем за £ 10 млн (около € 11,6 млн).

В минувшем сезоне-2025/2026 Джейден Филоджин принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.