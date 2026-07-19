«Так одевается миллионер, а так — миллиардер». Ибрагимович пошутил над стилем Холанда

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович во время чемпионата мира пересёкся в США с форвардом сборной Норвегии Эрлингом Холандом и не упустил возможности подколоть того за чувство стиля.

«Когда ты миллионер, выглядишь вот так (показывает на Холанда), а когда миллиардер — выглядишь вот так (показывает на себя, смеются оба). Знаю твой путь, ты шёл к цели, я был таким же, когда мне было 25 (смеётся)», — сказал Златан.

Пост можно посмотреть в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте».

Холанд вместе со сборной Норвегии дошёл до четвертьфинала, где проиграл Англии (1:2). Футболист забил на турнире семь голов в пяти играх. Для него это первый чемпионат мира в карьере.