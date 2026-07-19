ФИФА анонсировала финал ЧМ фото с Месси, Ямалем и другими игроками на фоне статуи Свободы

Международная федерация футбола (ФИФА) на странице чемпионата мира — 2026 в социальной сети X анонсировала финал турнира между сборными Испании и Аргентины с помощью фотографий футболистов команд на фоне статуи Свободы. На фото представлены капитан «альбиселесте» Лионель Месси и вингер «Ла Фурия Роха» Ламин Ямаль.
«История ждёт своего написания», — сказано в сообщении.
Фото: x.com/FIFAWorldCup
Финальный матч мирового первенства пройдёт на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, являющимся частью внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).
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