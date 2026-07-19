15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА анонсировала финал ЧМ фото с Месси, Ямалем и другими игроками на фоне статуи Свободы

ФИФА анонсировала финал ЧМ фото с Месси, Ямалем и другими игроками на фоне статуи Свободы
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) на странице чемпионата мира — 2026 в социальной сети X анонсировала финал турнира между сборными Испании и Аргентины с помощью фотографий футболистов команд на фоне статуи Свободы. На фото представлены капитан «альбиселесте» Лионель Месси и вингер «Ла Фурия Роха» Ламин Ямаль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«История ждёт своего написания», — сказано в сообщении.

Фото: x.com/FIFAWorldCup

Финальный матч мирового первенства пройдёт на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, являющимся частью внутреннего кольца пригородов Нью-Йорка. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала сборная Испании победила Францию со счётом 2:0, а Аргентина обыграла Англию (2:1).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото
«Барселона» анонсировала финал ЧМ изображением с восемью игроками «блауграны» и Месси

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android