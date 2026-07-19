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«Тоттенхэм» готов расстаться с Ромеро этим летом — TEAMtalk

«Тоттенхэм» готов расстаться с Ромеро этим летом — TEAMtalk
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«Тоттенхэм Хотспур» полностью готов к уходу центрального защитника сборной Аргентины Кристиана Ромеро в текущее трансферное окно и уже планирует схему игры на новый сезон без аргентинца, сообщает TEAMtalk.

Лондонский клуб рассчитывает выручить за 28-летнего футболиста около £ 50 млн (порядка € 58 млн), однако может согласиться на предложение в районе £ 40 млн (около € 46,4 млн). За ситуацией вокруг защитника активно следят мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико» и миланский «Интер».

В минувшем сезоне-2025/2026 Кристиан Ромеро принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

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