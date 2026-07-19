Игрок «Зенита» Аугусто высказался о стычке с футболистами «Спартака» в Суперкубке России

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто высказался о стычке, произошедшей с футболистами «Спартака» в конце матча OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.).

Напомним, нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев на 90+8-й минуте сравнял счёт, забив с пенальти, и отпраздновал гол перед трибуной болельщиков красно-белых, после чего началась потасовка.

— В концовке было много эмоций, стычка между игроками. Вы оказались в гуще событий?

— Я всего лишь защищал своих ребят и не собирался ни с кем выяснять отношения. Но мне было важно постоять за партнёров по команде, — приводит слова Аугусто пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Аугусто из «Трабзонспора» 29 июня. Контракт с нападающим рассчитан на четыре года с возможностью продления на сезон.

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