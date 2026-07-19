15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Аугусто высказался о стычке с футболистами «Спартака» в Суперкубке России

Игрок «Зенита» Аугусто высказался о стычке с футболистами «Спартака» в Суперкубке России
Комментарии

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто высказался о стычке, произошедшей с футболистами «Спартака» в конце матча OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

Напомним, нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев на 90+8-й минуте сравнял счёт, забив с пенальти, и отпраздновал гол перед трибуной болельщиков красно-белых, после чего началась потасовка.

— В концовке было много эмоций, стычка между игроками. Вы оказались в гуще событий?
— Я всего лишь защищал своих ребят и не собирался ни с кем выяснять отношения. Но мне было важно постоять за партнёров по команде, — приводит слова Аугусто пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Аугусто из «Трабзонспора» 29 июня. Контракт с нападающим рассчитан на четыре года с возможностью продления на сезон.

Материалы по теме
«Действительно особенный момент». Игрок «Зенита» Аугусто — о победе в Суперкубке России

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android