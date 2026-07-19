Соболев: на что «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов? На золото

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, на что мог бы претендовать санкт-петербургский клуб в Лиге чемпионов.

— Вы в своём прайме, «Зенит» по составу выглядит неплохо. Как считаете, на что «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов?

— Да я думаю, что на золото (улыбается), — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Последний раз сине-бело-голубые играли в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022. На групповом этапе «Зенит» набрал пять очков и занял третье место в квартете с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё».

Соболев выступает в составе санкт-петербургской команды с лета 2024 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме Соболев выложил фото, где показывает свою футболку болельщикам «Спартака»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: