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Соболев: на что «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов? На золото

Соболев: на что «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов? На золото
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, на что мог бы претендовать санкт-петербургский клуб в Лиге чемпионов.

— Вы в своём прайме, «Зенит» по составу выглядит неплохо. Как считаете, на что «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов?
— Да я думаю, что на золото (улыбается), — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Последний раз сине-бело-голубые играли в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022. На групповом этапе «Зенит» набрал пять очков и занял третье место в квартете с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё».

Соболев выступает в составе санкт-петербургской команды с лета 2024 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

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