«Союз Чемпионов» и CTRL+V сыграют в финале, «Амкал» и 2DROTS поборются за бронзу

На площадке «Три Вокзала. Депо» состоялись полуфинальные матчи турнира Свои Плюсы | Уличный футбол.

В первом полуфинале «Союз Чемпионов» встречался с «Амкалом». Млечный и Герман EL Classico быстро вывели «Амкал» вперёд, однако фигурист Андрей Ежлов сократил отставание. До большого перерыва команды ещё раз обменялись голами, и на перерыв ушли при счёте 3:2 в пользу «Амкала».

В челлендже «Дуэль» команды забили ещё четыре мяча: у «Союза Чемпионов» отличились футзалисты Юрий Синцов и Павел Сучилин, а у «Амкала» дубль оформил Игнат Дмитриев. Во втором тайме инициатива полностью перешла к команде Евгения Плющенко. Футзалист Алексей Горшков сравнял счёт, а Никита Губин при помощи рикошета от защитника «Амкала» вывел «Союз Чемпионов» вперёд и принёс своей команде победу – 6:5.

Во втором полуфинале встречались 2DROTS и CTRL+V. Уже в челлендже «Один на один» команды на двоих забили четыре мяча – отличились Крап и Вадим Сменчугов. Первый тайм получился невероятно результативным. Сменчугов в итоге забил пять мячей, у 2DROTS отличились Анар и Пога, а Крап оформил покер. На перерыв команды ушли при счёте 7:6 в пользу CTRL+V.

В челлендже второго тайма Пога сравнял счёт, однако уже через несколько секунд Стопбан вновь вывел CTRL+V вперёд, прошив Белку ударом с центра поля. Настоящим героем встречи стал всё тот же Сменчугов, забивший трёхочковый гол, который в итоге принёс его команде победу. 2DROTS до последних секунд пытались спасти матч после голов Поги и Мбаппе, но остановились в шаге от выхода в финал – 10:11.

Уже сегодня, 19 июля состоятся финал и матч за третье место турнира Свои Плюсы | Уличный футбол. В 15:45 на поле в игре за бронзу встретятся «Амкал» и 2DROTS, а в 17:45 начнётся решающий матч, в котором за чемпионский титул поспорят «Союз Чемпионов» и CTRL+V.

После окончания финала площадка «Три Вокзала. Депо» превратится в большую футбольную фан-зону. Здесь состоится совместный просмотр финала чемпионата мира по футболу 2026 года, а также предматчевый квиз. Вместе с болельщиками главный матч мирового футбола будут смотреть селебрити – представители всех команд-участников турнира по уличному футболу, а также другие звёзды спорта и шоу-бизнеса, в том числе игроки женской футбольной Суперлиги и чемпионата России по регби. Зрители смогут не только поддержать своих фаворитов, но и провести вечер в компании известных спортсменов, артистов, блогеров и медийных персон, принимавших участие в турнире.