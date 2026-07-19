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Хави: Месси — настоящий зверь в плане конкурентоспособности. Нет слов, чтобы описать его

Хави: Месси — настоящий зверь в плане конкурентоспособности. Нет слов, чтобы описать его
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Бывший полузащитник сборной Испании, чемпион мира — 2010 Хави отметил характер 39-летнего нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. В воскресенье, 19 июля, Испания и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первую очередь считаю его другом, у нас хорошие взаимоотношения. Если говорить об остальном, у меня просто нет слов, чтобы охарактеризовать Лео. Я говорил ему: «Просто не знаю, что тебе ещё сказать».

Поражает, как такой скромный человек продолжает бороться. Месси — настоящий зверь в плане конкурентоспособности. Также он проделал фантастическую работу в качестве духовного лидера для своей команды», — приводит слова Хави Marca.

Месси отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами в семи матчах чемпионата мира.

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