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Матвей Сафонов рассказал, как планировал свою свадьбу

Матвей Сафонов рассказал, как планировал свою свадьбу
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Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как планировал свадьбу с Мариной Кондратюк, которая состоялась в минувшем июне. Пара официально расписалась больше года назад в российском консульстве в Париже.

«У нас интересная и необычная история. Мы живём в Париже, тяжело планировать приезды на родину. Поэтому приняли решение расписаться в посольстве РФ в Париже, сделали мы это в мой день рождения, чтобы я не забыл дату свадьбы. Но было незаконченное дело. Были проблемы, чтобы собрать всех близких в Париже. Вот случился первый летний отпуск, сыграли свадьбу», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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