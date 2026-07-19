Агент Головина не стал отрицать возможный уход игрока из «Монако» летом

Агент Александр Клюев, представлявший интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о потенциальном уходе футболиста из клуба нынешним летом. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку из Саудовской Аравии.

— Я уже много раз говорил, что к Александру есть стабильный интерес всегда. Однако у Александра действующий контракт с «Монако», поэтому его мысли заняты тем, чтобы подготовиться к следующему чемпионату.

— Вероятность ухода Головина из «Монако» летом — нулевая?

— Что касается таких вопросов, всё узнаете в официальных источниках клуба, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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