15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, за кого болеет на ЧМ-2026

Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, за кого болеет на ЧМ-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, за кого болеет в финале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болела изначально за три команды: ДР Конго, Испанию, Аргентину. Остались две команды, за которые я болела. Не знаю, за кого буду в финале… Думала, куда моя душа лежит», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира в воскресенье, 19 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Прочувствовала его слёзы». Мельникова о реакции Роналду на поражение в 1/8 финала ЧМ-2026

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android