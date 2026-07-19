Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, за кого болеет на ЧМ-2026

Олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, за кого болеет в финале чемпионата мира 2026 года.

«Болела изначально за три команды: ДР Конго, Испанию, Аргентину. Остались две команды, за которые я болела. Не знаю, за кого буду в финале… Думала, куда моя душа лежит», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира в воскресенье, 19 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: