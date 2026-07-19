Пике: Ямаль отмечен судьбой, чтобы стать тем, кто делает разницу на мировом уровне

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился мнением о вингере национальной команды Ламине Ямале в преддверии финального матча чемпионата мира — 2026 с Аргентиной.

«Ламин в силу своего возраста и потенциала отмечен судьбой, чтобы стать тем, кто делает разницу — и не только в Испании, но и на мировом уровне. Он прошёл через ситуации, с которыми другие дети не сталкивались, это заставило его повзрослеть. Парню его возраста было бы очень сложно выдержать такое давление, но с Ламином этого не происходит. У него особенный талант. Надеюсь, он станет чемпионом мира», — приводит слова Жерара Пике издание Mundo Deportivo.