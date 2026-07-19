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Пике: Ямаль отмечен судьбой, чтобы стать тем, кто делает разницу на мировом уровне

Пике: Ямаль отмечен судьбой, чтобы стать тем, кто делает разницу на мировом уровне
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился мнением о вингере национальной команды Ламине Ямале в преддверии финального матча чемпионата мира — 2026 с Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ламин в силу своего возраста и потенциала отмечен судьбой, чтобы стать тем, кто делает разницу — и не только в Испании, но и на мировом уровне. Он прошёл через ситуации, с которыми другие дети не сталкивались, это заставило его повзрослеть. Парню его возраста было бы очень сложно выдержать такое давление, но с Ламином этого не происходит. У него особенный талант. Надеюсь, он станет чемпионом мира», — приводит слова Жерара Пике издание Mundo Deportivo.

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