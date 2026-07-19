Пьерлуиджи Коллина: вкладываем миллионы, надеясь, что деньги не будут выброшены на ветер

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о роли технологий в работе современных арбитров перед финалом чемпионата мира – 2026 между Испанией и Аргентиной. Матч состоится сегодня, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнётся в 22:00 мск.

«С 90-х годов до наших дней футбол изменился. Игроки стали другими, а сама игра — гораздо более скоростной. На протяжении всего этого времени технологии играли важную роль, в том числе и для судей.

Технологии были внедрены для разрешения парадоксальной ситуации. На стадионе более 80 тысяч зрителей могли в режиме реального времени видеть происходящее на поле, а единственный человек, который этого не видел, — это тот, кому предстояло принимать решения… Было два пути: либо превратить стадион в своего рода закрытую общину, где технологии под запретом, либо предоставить судьям те же возможности, что и зрителям. Мы вкладываем миллионы, надеясь при этом, что эти деньги не будут выброшены на ветер: это означало бы, что судьи отлично справились со своей работой, и технологии им не понадобились», – приводит слова Коллины La Gazzetta dello Sport.