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«Были и хорошие, и плохие времена». Сафонов — об адаптации к жизни в Париже

«Были и хорошие, и плохие времена». Сафонов — об адаптации к жизни в Париже
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как проходил процесс адаптации к жизни в столице Франции после перехода в парижский клуб.

«У нас были и хорошие, и плохие времена после переезда в Париж. Уклад жизни резко меняется. Марина [жена] переехала в Париж исключительно из-за меня, но мы молодцы, потому что нашли смысл её существования в этом городе. Ей очень важно заниматься чем-то своим, реализовываться. Со своей стороны я помог, чем смог. Участвую в роликах в соцсетях, всегда соглашаюсь. Сейчас понимаю, что Марина не «жена футболиста», а реализованная личность», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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