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В соцсетях увидели в публикации «Зенита» троллинг над «Спартаком» после Суперкубка России

В соцсетях увидели в публикации «Зенита» троллинг над «Спартаком» после Суперкубка России
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В соцсетях увидели в публикации «Зенита», выложенной в телеграм-канале, насмешку над «Спартаком» после матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором победу одержала санкт-петербургская команда – 1:1 (4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

После игры с красно-белыми «Зенит» опубликовал фотографию, на которой главный тренер команды Сергей Семак держит трофей на клетке Е5 на шахматной доске.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Е5 «Спартак» Е5» является оскорбительной кричалкой, которую используют болельщики соперников «Спартака».

Напомним, между футболистами «Зенита» и «Спартака» началась потасовка после того, как нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев на 90+8-й минуте сравнял счёт, забив с пенальти, и отпраздновал гол перед трибуной болельщиков красно-белых.

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