В соцсетях увидели в публикации «Зенита» троллинг над «Спартаком» после Суперкубка России

В соцсетях увидели в публикации «Зенита», выложенной в телеграм-канале, насмешку над «Спартаком» после матча OLIMPBET Суперкубка России, в котором победу одержала санкт-петербургская команда – 1:1 (4:2 пен.).
После игры с красно-белыми «Зенит» опубликовал фотографию, на которой главный тренер команды Сергей Семак держит трофей на клетке Е5 на шахматной доске.
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»
«Е5 «Спартак» Е5» является оскорбительной кричалкой, которую используют болельщики соперников «Спартака».
Напомним, между футболистами «Зенита» и «Спартака» началась потасовка после того, как нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев на 90+8-й минуте сравнял счёт, забив с пенальти, и отпраздновал гол перед трибуной болельщиков красно-белых.
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