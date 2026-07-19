Гарри Кейн: это позор, что мы не играли так же в прошлый раз

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн во время празднования победы над Францией (6:4) вспомнил про полуфинальный матч чемпионата мира — 2026 с Аргентиной.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Англии уступила Аргентине. На 55-й минуте счёт открыл Энтони Гордон, но на 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счёт, а на 90+2 минуте Лаутаро Мартинес вывел аргентинцев вперёд, сделав счёт 2:1.

«Это была отличная работа. Это позор, что мы не играли так же в прошлый раз», — приводит слова Гарри Кейна издание Daily Mail

19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.