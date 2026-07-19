Гарри Кейн: это позор, что мы не играли так же в прошлый раз
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн во время празднования победы над Францией (6:4) вспомнил про полуфинальный матч чемпионата мира — 2026 с Аргентиной.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Напомним, в полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Англии уступила Аргентине. На 55-й минуте счёт открыл Энтони Гордон, но на 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счёт, а на 90+2 минуте Лаутаро Мартинес вывел аргентинцев вперёд, сделав счёт 2:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55' 1:1 Фернандес – 85' 1:2 Мартинес – 90+2'
«Это была отличная работа. Это позор, что мы не играли так же в прошлый раз», — приводит слова Гарри Кейна издание Daily Mail
19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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