15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн: это позор, что мы не играли так же в прошлый раз

Гарри Кейн: это позор, что мы не играли так же в прошлый раз
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн во время празднования победы над Францией (6:4) вспомнил про полуфинальный матч чемпионата мира — 2026 с Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Напомним, в полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Англии уступила Аргентине. На 55-й минуте счёт открыл Энтони Гордон, но на 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счёт, а на 90+2 минуте Лаутаро Мартинес вывел аргентинцев вперёд, сделав счёт 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Это была отличная работа. Это позор, что мы не играли так же в прошлый раз», — приводит слова Гарри Кейна издание Daily Mail

19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Гарри Кейн высказался о работе Томаса Тухеля на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android