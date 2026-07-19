В соцсетях увидели зашифрованное оскорбление «Зенита» в посте «Спартака» после Суперкубка

В соцсетях увидели в публикации «Спартака», сделанной после матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» – 1:1 (4:2 пен.), зашифрованное оскорбление сине-бело-голубых.

«Заслуживали Победу. Разочаровывающий Финал.

Обязательно возьмём своё в сезоне, красно-белые!» — написано в публикации красно-белых.

Публикацию можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в соцсети VK.

Каждое слово в первом предложении публикации «Спартака» начинается с заглавной буквы. Вместе они образовывают аббревиатуру ЗПРФ. Болельщики соперников санкт-петербургского клуба неоднократно использовали кричалку «Зенит» — позор российского футбола!»

Напомним, между футболистами «Зенита» и «Спартака» началась потасовка после того, как нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев на 90+8-й минуте сравнял счёт, забив с пенальти, и отпраздновал гол перед трибуной болельщиков красно-белых.

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